Израильские ВВС атаковали позиции ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (2)

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Израильская авиация атаковала на юге сектора Газа военный объект, принадлежащий палестинским боевикам из движения ХАМАС, в ответ на новый ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", — говорится в сообщении представителя армии обороны Израиля в Twitter.

Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим израильской столицей. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.