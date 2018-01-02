СМИ: США повременят с выделением Пакистану финансовой помощи

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Власти США решили пока не выделять Пакистану 255 миллионов долларов, которые они собирались перечислить этой стране на борьбу с терроризмом, сообщил в понедельник телеканал Fox News, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

По его словам, "на данный момент США не планируют выделять Пакистану 255 миллионов долларов, которые были запланированы в программе иностранной военной помощи в 2016 финансовом году".

Как отметил представитель СНБ, "президент (США Дональд Трамп) дал ясно понять, что Соединенные Штаты ждут от Пакистана решительных действий в борьбе с террористами и боевиками на его земле". Также он обратил внимание на то, что действия Исламабада в этом направлении "будут определять отношения между двумя странами, в том числе и в плане выделения помощи, связанной с обеспечением безопасности".

Как подчеркнул представитель СНБ, администрация Трампа "продолжит оценивать уровень сотрудничества с Пакистаном".

Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. Американский лидер пообещал, больше этого не будет.