В Бразилии в ходе тюремного бунта погибли девять человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Девять человек погибли, 14 ранены в результате бунта в колонии в бразильском штате Гояс, сообщает сайт медиахолдинга Глобу со ссылкой на Исполнительный надзор над пенитенциарными учреждениями штата (Seap).
Во время бунта сбежали 106 человек, 29 уже пойманы, поиск еще 77 продолжается. Еще 127 заключенных сбежали во время беспорядков, но вернулись добровольно после того, как ситуация успокоилась. Все раненые были госпитализированы, получили необходимую помощь и уже возвращены в колонию.