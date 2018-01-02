В Калифорнии официально началась продажа марихуаны

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. В крупнейшем американском штате Калифорния в понедельник официально начались продажи марихуаны в рекреационных целях, сообщил портал Business Insider.

Новые правила вступили в силу в полночь нового года. Как отмечается, "взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до 1 унции (около 28 грамм) марихуаны". Кроме того, теперь можно "выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача".

При этом подчеркивается, что купить марихуану в любом магазине будет по-прежнему невозможно. Для того, чтобы продавать ее, необходима специальная лицензия, которую на данный момент получили порядка 40 компаний. Ограничения действуют и по времени: с 22.00 вечера до 6 утра приобрести наркотик будет нельзя.

Решение о легализации продажи марихуаны было принято в ходе голосования, которое состоялось в Калифорнии одновременно с выборами президента США в ноябре 2016 года.

Тем не менее, нововведение коснется не всех районов Калифорнии. Как указывается, власти свыше 70 округов штата имеют местные законы, запрещающие продажу или выращивание марихуаны.