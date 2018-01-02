Евросоюз находится в контакте с руководством Ирана в связи с протестами

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Евросоюз следит за демонстрациями в Иране, жертвами которых стали по меньшей мере 10 человек, и находится в контакте с властями страны по этому вопросу, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй.

"Мы находимся на связи с иранскими властями. Ожидаем, что право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений будет гарантировано в связи с публичными заявлениями президента (Хасана) Роухани. Мы продолжим следить за ситуацией в Иране", — написала она в своем официальном Twitter-аккаунте

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов в Иране стали 10 человек.