Евросоюз находится в контакте с руководством Ирана в связи с протестами

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Евросоюз следит за демонстрациями в Иране, жертвами которых стали по меньшей мере 10 человек, и находится в контакте с властями страны по этому вопросу, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй.Twitter-аккаунте.
В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов в Иране стали 10 человек.