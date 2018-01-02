В Иране настало время для изменений, заявил Трамп

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, заявил, что настало время для изменений в этом ближневосточном государстве.

"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", — написал американский лидер в микроблоге Twitter

Протесты в крупных иранских городах начались на прошлой неделе на фоне сложной экономической ситуации в стране. Как пишут местные СМИ, в ходе протестных акций погибли десять человек, однако власти утверждают, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Ранее администрация президента США официально поддержала иранских протестующих, а американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что Вашингтон не станет игнорировать протестное движение в Иране.