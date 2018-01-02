Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей

ПАРИЖ, 2 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Число автомобилей, сожженных в новогоднюю ночь на территории Франции, составило 1031, оказавшись выше показателя прошлого года, сообщает в понедельник МВД страны.
Отмечается, что за праздничную ночь были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года — 454 человека.
При противодействии нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих. Всего, по информации ведомства, в новогоднюю ночь службу несли 140 тысяч полицейских, жандармов, военнослужащих, пожарных и представителей различных спасательных объединений.