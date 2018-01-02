Якутские холода в Европе: кто и зачем сочиняет будущее человечеству

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. Примерно к 2020 году в Европе будут сибирские холода, местное население побежит от морозов на юг. В начале XXI века такой прогноз наделал много шума. Турция вступит в ЕС, а дети мировой элиты будут учиться в Китае — таково было еще одно видение будущего. Сейчас можно оценить, что из предсказанного экспертами сбылось, а что — не очень. РИА Новости вспоминало, что напророчили нам футурологи и специальные службы полтора десятилетия назад.

"Дайте денег"

В начале XXI века мир был однополярным, поэтому американские эксперты смело смотрели в будущее. В начале 2000-х два футуролога — Питер Шварц и Дуг Рэндалл по заказу Пентагона подготовили доклад о близком будущем. Прогноз делался примерно на полтора десятилетия. Озаглавлен он был Imagining the Unthinkable — "Воображая Немыслимое". В первых строках авторы честно предупреждали, что "раздвигают границы современных исследований изменения климата". По этой причине Шварц и Рэндалл не стесняли полет фантазии.

В период с 2010 по 2020-й поднявшийся океан затопит часть европейского побережья — например, Гаагу в Нидерландах, в ключевых сельскохозяйственных районах будет мегазасуха, климат в Европе станет как в Сибири, из-за чего с севера субконтинтента спасающиеся от холодов жители побегут в Италию. И в 2018-м Китай вторгнется в Казахстан, чтобы обезопасить трубопроводы.

Сочиненное по заказу Министерства обороны США будущее так и осталось фантазией. В Европе тот же мягкий климат, и беженцы стремятся в нее с юга, массового исхода местных жителей из Скандинавии не наблюдается.

Зачем же тогда американским военным потребовался сочиненный двумя футурологами прогноз о наступлении апокалипсиса? Во-первых, любой военачальник знает, что внезапность может поломать самый блестящий план. Кроме того, как отмечает эксперт Ассоциации приграничного сотрудничества, политолог и географ Марат Шибутов, география и метеорология и вообще науки о погоде всегда имели военно-прикладное значение. "Военные больше всего заинтересованы в изучении природы Земли — ведь это будущие театры военных действий, где неучет природных факторов фатален. Брюшной тиф для советских солдат в Афганистане оказался опаснее ран от оружия моджахедов — он привел к большим небоевым потерям", — напоминает эксперт.

Есть еще один важный фактор, который влияет на климатические прогнозы, — ученым нужны финансовые средства для работы. По словам Шибутова, "для того, чтобы больше дали денег на науку, военным надо было действительно напугать руководство страны — климат изменится, армия потеряет боеготовность, ну и в целом для страны плохо будет".

Карта будущего

Но помимо откровенно фантастических сценариев, созданных по принципу "а что, если?" эксперты готовят и более скучные "предсказания". В них будущее рисуется уже в более реалистичной манере.

В 2004 году Национальный совет по разведке США опубликовал доклад под названием Mapping the Global Future 2020 — "Карта глобального будущего 2020". В нем полет фантазии присутствовал, но был ограничен определенными рамками. Эксперты попытались понять, какие тенденции могут возобладать через 15-16 лет, и предложили три сценария. Собственно, отведенный составителями доклада срок почти вышел, и можно посмотреть, как сбываются их предсказания.

Первый сценарий будущего описывается в послании, которое мог бы отправить в 2020-м глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) бывшему председателю Федерального резерва США. Автор письма сообщает, что мероприятие переносится из швейцарского Давоса в Китай. "Европа могла бы почувствовать угрозу со стороны быстро растущей Азии, но — и это забавно — поднимающаяся Азия выглядела противовесом доминирующим США. Азиатский рост помог Европе выбраться из экономической ямы", — говорится в письме. В качестве постскриптума глава Всемирного экономического форума упоминает, что внук учится в Китае. Там же осваивает китайский язык и внучка председателя Федрезерва.

Что же сбылось из этого письма? Китай, по данным Международного валютного фонда, — вторая в мире экономика по номинальному ВВП и первая, если считать по паритету покупательной способности. Но это если учитывать только национальные хозяйства отдельных стран. А так второе место в этом списке в современном мире уверенно занимает Европейский союз, который по сценарию должен был получать помощь от КНР.

Но с другой стороны, китайские университеты действительно переживают бум популярности. И КНР щедро инвестирует в Европу. С 2014-го вложения Китая в страны Евросоюза увеличились в 10 раз. Ограничивают активность Пекина только опасения Брюсселя и лидеров европейских стран по поводу "китайской угрозы". "Если нам не удастся разработать единую стратегию в отношении Китая, то Китай сможет добиться успеха, разделяя Европу", — предупреждал в 2017-м министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель. Между тем, к нынешнему году в Германии объемы сделок по приобретению местных фирм выросли почти в десять раз — с 1,3 миллиарда долларов в 2015 году до 12,1 миллиарда долларов в прошлом году.

Письма, которые напишут

Второй сценарий носит понятное название — Pax Americana. Резюме того, что же будет с миром, содержится в вымышленной дневниковой записи будущего Генерального секретаря ООН. "По части Европы — многое пришлось сделать в связи с присоединением Турции, то, чего я не ожидал. Вместе с перспективой вхождения Турции в ЕС европейцы осознали, что они непосредственно граничат с Ближним Востоком, и это значит, что им надо быть готовыми решать проблемы терроризма, фундаментализма и резкого роста молодежи в общей структуре населения", — "напишет" в 2020 году глава Организации Объединенных Наций.

До "сбычи" этого сценария осталось совсем немного, но уже сейчас можно оценить,насколько он вероятен. Что касается перспектив присоединения Анкары к ЕС, то в декабре канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Турции нет места в Евросоюзе. "В ближайшие годы я не могу себе представить членом Европейского союза ни Турцию, ни Украину", — высказался тогда же глава немецкого МИД Габриэль. А вот Ближний Восток в 2010-х все-таки стал Европе "ближе" — Брюсселю пришлось расхлебывать миграционный кризис, вызванный войной в регионе. В третьем сценарии предсказывается появление халифата. Эксперты посчитали, что к 2020 году аль-Каиду* заменят вдохновленные теми же идеями, но более рассеянные и распространенные по миру группы. В результате провозглашения халифата США и Россия становятся союзниками.

Сегодня отношения Москвы и Вашингтона трудно назвать союзническими. А вот ИГ* объявило себя халифатом и действует как сетевая структура во многих странах мира. Если резюмировать, то все три сценария реализовались строго "наполовину". Сегодняшний мир пока представляет собой микс из трех вариантов будущего. Какие-то общие, пусть и разрозненные, черты будущего эксперты, составлявшие доклад для Национального совета разведки США, "увидели". Но можно ли считать прогнозом результат "ни то, ни се, нечто третье".

"Это особенность сценарного прогнозирования — в нем все сценарии принимаются как равновероятные, хотя, конечно, сюжет "Все будет практически так же, как и раньше" является наиболее достоверным. Но замечаются и тиражируются самые катастрофичные предположения — они интересны для прессы", — отмечает Марат Шибутов.

На вопрос, стоит ли доверять прогнозам или нет, политолог откровенно указывает на то, что "в мире сейчас царит "экспертократия". "Очень трудно разобраться в какой-то проблеме, если ты не занимался ей долгое время, поэтому все уповают на экспертов. Но надо помнить, что ученые все-таки произошли от жрецов, а значит, прекрасно умеют манипулировать", — напоминает он.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.