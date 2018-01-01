Польша примет беженцев с Украины

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Польша приняла большое количество беженцев с Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения.

Европейская комиссия в четверг подала в суд Европейского союза иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации.

"Мы стоим неизменно на такой позиции, которую "Право и справедливость" (правящая партия Польши) сформулировала еще перед выборами (более двух лет назад), что не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки", — сказал Моравецкий.

"В то же время на восточных рубежах Европейского союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения, приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины", — добавил он.

По его словам, в Польше проживают "около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев". "Минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной", — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что отец Моравецкого — депутат сейма, один из руководителей оппозиции времен ПНР Корнель Моравецкий — высказал мнение, что несколько тысяч беженцев не повредят Польше, премьер заявил, что это не меняет позицию правительства.

"Мой отец имеет очень интересные взгляды в некоторых вопросах, радикальные — в других, но это не на йоту не изменит позицию правительства в отношении беженцев", — сказал Моравецкий.