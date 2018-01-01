Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2018

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2018

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В центре Киева прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, сообщает телеканал "112 Украина".

Акция завершилась на площади Независимости. Число участников составило около тысячи человек, некоторые из которых пришли с зажженными факелами. Среди собравшихся были представители ультраправых движений и сторонники партии "Свобода". Шествие сопровождали полицейские и кинологи.

Марш проходил под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!".

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов*, одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжила диверсионную деятельность против советской власти.

*Экстремистские организации, запрещенные в России