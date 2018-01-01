МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В центре Киева прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, сообщает телеканал "112 Украина".
Марш проходил под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!".
Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов*, одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжила диверсионную деятельность против советской власти.
*Экстремистские организации, запрещенные в России