Белый дом опроверг сообщения СМИ об отмене визита Пенса на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Сообщения об отмене визита вице-президента США Майкла Пенса на Ближний Восток являются недостоверными, заявил в понедельник его пресс-секретарь Джеррод Аген.

"Как мы и сообщали, вице-президент посетит Израиль и Египет позднее в этом месяце. Все противоположные сообщения являются неверными", — заявил Аген на своей странице в Twitter.

По его словам, "циркулирует ложная информация о задержке" визита. "Это неправда", — отметил Аген.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что первый после начала конфликта вокруг статуса Иерусалима визит Пенса в Израиль отложен на неопределенный срок. Ссылаясь на израильского чиновника, она уточнила, что новая дата визита вице-президента пока не была назначена "ввиду различных трудностей с расписанием".

Сам Пенс ранее сообщал, что посетит Израиль и, возможно, другие страны региона в январе. Предполагается, что речь идет о второй половине месяца.