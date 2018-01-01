СМИ сообщили, что вице-президент США отложил визит на Ближний Восток

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первый после начала конфликта вокруг статуса Иерусалима визит вице-президента США Майкла Пенса в Израиль отложен на неопределенный срок, сообщает издание Times of Israel.

Ранее Пенс подтвердил, что посетит Израиль, Египет и, возможно, другие арабские страны в январе 2018 года.

Как пишет издание, в понедельник дел израильский МИД опубликовал список государственных деятелей, которые прибудут с визитом в Израиль в январе. Пенса среди них не было.

Как сообщил израильский чиновник, новая дата визита вице-президента пока не была назначена "ввиду различных трудностей с расписанием".

Предполагалось, что Пенс прибудет 14 января, однако в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется в Индию в рамках запланированного ранее визита, пишет издание.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направит Пенса на Ближний Восток для переговоров по борьбе с терроризмом, но конкретные сроки не указывались. После того как Белый дом объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, палестинское руководство отказалось встречаться с Пенсом во время этой поездки.