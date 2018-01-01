МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления Ким Чен Ына о "ядерной кнопке" у него на столе.

"Первая новость года: Ким заявил, что США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут", — написал политик в микроблоге.

1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР,ядерная кнопка —у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын во время поздравления северокорейцев с Новым годом заявил, что у него на рабочем столе теперь находится "ядерная кнопка", на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране.