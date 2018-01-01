В Киеве националисты проводят шествие в честь дня рождения Бандеры

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" в понедельник вечером традиционно проводят факельное шествие в центре Киева по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеры, передает украинское агентство УНИАН.

По информации агентства, марш проходит по центральным улицам столицы и должен завершиться народным вече на Майдане Незалежности (площади Независимости). Участники шествия держат в руках государственные и красно-черные флаги, также флаги партии "Свобода". В начале колонны участница акции несет портрет Бандеры.

Факельный марш проходит под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!".

Перед началом марша депутат Верховной рады Украины от "Свободы" Андрей Ильенко заверил, что шествие будет мирным. По его словам, сегодняшнее шествие касается не только истории, но и актуальных вопросов.

"По завершении марша состоится митинг. На митинге будут обсуждаться не только вопросы истории, но и актуальные политические вопросы современности, и, собственно, планы патриотических националистических сил на год: как мы видим ситуацию в стране, что мы считаем необходимым сделать для того, чтобы прекратить бардак, имеющий место в нашем государстве, прекратить абсолютную бездеятельность, коррупционность и антинародность нынешней власти", — цитирует Ильенко агентство.

Факельный марш сопровождают правоохранители.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.

*Экстремистские организации, запрещенные в России