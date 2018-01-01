Нетаньяху назвал условие, при котором иранцы и израильтяне станут друзьями

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в поддержку массовых протестов в Иране и заявил, что если власть в Тегеране сменится, между израильским и иранским народами установится дружба.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Погибли четыре человека. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

"Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями… Я желаю иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу", — заявил израильский премьер, обращение которого опубликовано в Twitter его канцелярии.

Нетаньяху назвал обвинения Израиля в подстрекательстве к протестам в Иране "ложными и смешными". "Сегодня я услышал заявление президента Роухани о том, что Израиль стоит за протестами в Иране. Это не только ложно, но и смешно… Храбрые иранцы выходят на улицы в поисках свободы и справедливости. Они хотят вернуть базовые свободы, в которых им было отказано в течение десятилетий", — сказал премьер.

Ранее министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац пожелал протестующим в Иране "победы в борьбе за свободу и демократию", подчеркнув при этом, что его страна не вмешивается во внутренние иранские дела.