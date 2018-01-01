В Израиле задержали 17 членов радикальной группировки, готовившей теракты

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Власти Израиля задержали 17 членов радикальной группировки с Западного берега реки Иордан, готовивших террористические атаки на территории страны, говорится в заявлении службы безопасности страны ШАБАК.

"Семнадцать членов террористической ячейки в Иудее и Самарии, которые планировали теракты от имени базирующейся в Газе террористической группировки ХАМАС, были задержаны в течение ноября 2017 года в ходе совместной операции ШАБАК, полиции и армии Израиля", — говорится в заявлении.

По словам представителя ШАБАК, в последнее время "командование ХАМАС в секторе Газа активно продвигало террористические атаки через членов группировки" на Западном берегу.

"Службы безопасности Израиля продолжат работу над срывом попыток ХАМАС осуществить теракты в Израиле и хотят четко заявить, что ХАМАС в секторе Газа будет считаться ответственным за любой теракт, произведенный от его имени", — приводятся в заявлении слова представителя службы безопасности.

На прошлой неделе глава ШАБАК Надав Аргаман сообщил, что за год спецслужбы Израиля предотвратили 400 терактов, в том числе 13 атак смертников, 8 похищений и 94 "атаки-жертвоприношения" (специальный термин службы безопасности ШАБАК для обозначения атак смертников с особыми мотивами). ШАБАК также "расстроил планы 1100 потенциальных террористов".