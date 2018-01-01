МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Москва считает события в Иране внутренним делом Исламской республики, заявили в российском МИД.

При этом там выразили надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития.

"Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В крупных городах Ирана — Тегеране, Мешхеде, Исфахане и других — с прошлой недели проходят массовые акции протеста. Жертвами столкновений стали четыре человека. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что эти акции вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством извне, в том числе со стороны числе Саудовской Аравии. При этом Белый дом официально поддержал протестующих, а президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для перемен.

Роухани уже пообещал активизировать работу по решению экономических проблем. По его словам, правительство удвоит усилия, чтобы разобраться с вопросами безработицы, загрязнения воздуха и инфляции.