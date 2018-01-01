В США из-за сбоя автомат стал выдавать только выигрышные билеты

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Южной Каролине из-за технического сбоя автоматы стали продавать исключительно выигрышные билеты местной лотереи: с каждого можно было получить по 500 долларов, а общий призовой фонд составил около 20 миллионов долларов. Об этом сообщает канал WYFF News 4.

В течение двух часов жители могли купить рождественские лотерейные билеты, в которых в пяти возможных рядах (за каждый можно было получить по 100 долларов) совпадали все символы.

Некоторые люди, поняв, что проиграть невозможно, покупали сразу по несколько билетов. Так, одна местная жительница, заручившись поддержкой свекрови, выкупила билетов на 100 долларов с выигрышем в 18 тысяч.

Однако, когда она попыталась забрать деньги, выяснилось, что билеты считаются недействительны.

Представители компании, проводящей лотерею, официально сообщили об ошибке и начали расследование инцидента. Средства на выдачу выигрышей пока будут "зарезервированы", однако пока неизвестно, смогут ли все люди, купившие билеты во время технического сбоя, получить призовые.

Руководство компании, проводящей лотерею, планирует обсудить сложившуюся ситуацию до конца января.