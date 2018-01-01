Глава Ирана объяснил, чем вызваны протесты в стране

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран, передают местные агентства Mehr и Fars.
"Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы, есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", — сказал Роухани, которого цитирует агентство Mehr.
Он добавил, что ситуацию нужно использовать, чтобы "найти глубинные причины проблем".
Роухани также заявил, что некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, пытались "спровоцировать беспорядки" в Иране, сообщает агентство Fars. "Саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране", — сказал президент.
По его словам, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".