Глава Ирана объяснил, чем вызваны протесты в стране

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран, передают местные агентства Mehr и Fars.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже число жертв протестов возросло до четырех.

"Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы, есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", — сказал Роухани, которого цитирует агентство Mehr.

Он добавил, что ситуацию нужно использовать, чтобы "найти глубинные причины проблем".

Роухани также заявил, что некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, пытались "спровоцировать беспорядки" в Иране, сообщает агентство Fars. "Саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране", — сказал президент.

По его словам, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".