Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков из Афганистана

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. США направляли финансовую помощь Пакистану, но он не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, "больше этого не будет", заявил президент США Дональд Трамп.

"США глупо перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!" — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что Пакистан может "многое потерять", если не будет бороться с террористами, которые находят убежище на его территории.