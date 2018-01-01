Охватившие Иран волнения вряд ли приведут к смене режима, считает эксперт

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Волнения, охватившие Иран в конце декабря, вряд ли приведут к смене режима и революции в Исламской Республике, хотя и будут иметь серьезные внутриполитические последствия, поскольку показывают, что население страны недовольно внешней политикой Тегерана и устало от религиозных ограничений, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруде в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже СМИ указали, что количество жертв протестов возросло до четырех.

Востоковед обратил внимание, что нынешние волнения, которые стали одними из самых крупных после демонстраций 2009 года, начались с недовольства экономическими факторами, но вскоре вылились в несогласие с властями страны.

"Хотя нынешнее правительство, которое возглавляет Хасан Роухани, в экономическом плане сделало многое. Во-первых, он был одним из инициаторов ядерной сделки, но активная заграничная деятельность Ирана в Ираке, Сирии, Йемене отнимала большие средства, поэтому в экономическом плане не все удалось. Это вызвало недовольство населения", — сказал Сажин.

По его словам, образованная часть граждан страны недовольна ограничениями, которые накладывает на них исламская составляющая правящего в Иране режима.

"В городах население просвещенное, они активно используют интернет, знают английский язык. И иранская молодежь, а это 70 процентов населения, она хочет жить "нормально". Слушать музыку, ходить за руку на улицах. Думающие люди понимают, что Иран тратит огромные средства на поддержку движения "Хезболла", на войну в Сирии, ситуацию в Ираке, Йемене. Поэтому дорожают продукты питания, с чего и начались волнения", — считает востоковед.

По словам Сажина, в Иране борются две политические группы — либеральные реформаторы во главе с президентом Хасаном Роухани и консерваторы, которые стремятся сохранить мощную исламизацию, введенную создателем Исламской Республики аятоллой Хомейни.

"Эта борьба продолжается сейчас. Но я не думаю, что сложившаяся в конце декабря ситуация приведет к смене режима. Конечно, во многих крупных городах проходили митинги, но они были не особенно многочисленны. С другой стороны, протесты могут иметь большие последствия для режима, потому что либералы-реформаторы могут сказать: "Видите, народ хочет реформ и не надо мешать делать реформы", а консерваторы могут ответить: "Видите, реформаторское правительство ничего не смогло сделать, надо закручивать гайки". Во внутриполитической борьбе эти выступления выгодны как одним, так и другим. Но я не думаю, что произойдет новая революция и исламский режим будет свергнут. Хотя городское население не очень довольно исламским прессом, который на него возложен аятоллами", — заключил эксперт.