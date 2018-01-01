В Белоруссии грузовик блокировки спас прохожих от пьяного водителя

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Предпринятые белорусской милицией меры по блокировке подъездов к территории проведения массовых гуляний спасли людей, праздновавших Новый год в центре белорусских Постав (Витебская область), от пьяного водителя, сообщило в понедельник управление внутренних дел витебского областного исполкома.

Ранее, проанализировав террористические акты, совершенные в ряде европейских стран, в Белоруссии приняли решение ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и блокировать подъезды к территории проведения массовых мероприятий по случаю Нового года и Рождества.

"Предпринятые меры по блокировке подъездов к территории проведения массовых праздничных гуляний позволили избежать более серьезных последствий в Поставах. 1 января около 3 часов ночи водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения легковым автомобилем Volvo, сбил временный дорожный знак "Въезд запрещен", установленный для ограничения движения транспорта в центре города, где происходили новогодние мероприятия, и совершил столкновение с автомашиной МАЗ, выставленной в качестве барьера", — говорится в сообщении УВД.

По данным агентства Белта, сам 27-летний водитель не пострадал, а его 29-летняя супруга, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами.