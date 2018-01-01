В Израиле заявили, что не вмешиваются во внутренние дела Ирана

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац пожелал протестующим в Иране "победы в борьбе за свободу и демократию", подчеркнув, что его страна не вмешивается во внутренние иранские дела.
"Я говорю, что мы не вмешиваемся в эти дела, но я искренне желаю иранскому народу победы в борьбе за свободу и демократию", — заявил Кац в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
По его словам, если иранский народ "сможет достичь свободы и демократии, многие угрозы для Израиля и всего региона исчезнут".
Министр подчеркнул, что Израиль придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, поэтому, в отличие от президента США Дональда Трампа, израильские власти не будут открыто призывать к продолжению акций протеста.
По его мнению, иранский режим создает в стране иллюзию экономического процветания, и современное противостояние США Ирану схоже с борьбой Соединенных Штатов и СССР в эпоху Холодной войны. "Именно выбор в пользу жесткой, а не примиренческой позиции может оказать поддержку и поощрение", — заключил министр.