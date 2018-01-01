В ЛНР заявили о попытках силовиков подобраться к позициям Народной милиции

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (3)

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Украинские силовики получили приказ частично занять "серую зону" и максимально близко приблизиться к позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам и.о. начальника управления оборонного ведомства республики Михаил Филипоненко.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Подразделения ВСУ, находящиеся в зоне АТО, получили указание за время действия "Новогоднего перемирия" осуществить скрытое перемещение и оборудование передовых позиций в так называемой "серой зоне" на дальность "броска ручной гранаты" от позиций наших войск", — рассказал Филипоненко.

Он дополнил, что Народной милицией отмечено усиление передовых позиций ВСУ личным составом и военной техникой в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Новотошковское.

"Осуществляется подвоз материальных средств на позиции 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артема", — уточнил спикер.

"По имеющимся сведениям, в Станицу Луганскую доставлены машины понтонно-мостового парка производства Польши", — рассказал представитель оборонного ведомства.

Спикер подчеркнул, что в свою очередь Народная милиция готова к решению конфликта в Донбассе мирным путем.

"Мы неукоснительно соблюдаем минские договоренности. Наша первоочередная задача – обеспечение безопасности граждан и территориальной целостности республики", — подчеркнул Филипоненко.