В ЛНР заявили о попытках силовиков подобраться к позициям Народной милиции

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Украинские силовики получили приказ частично занять "серую зону" и максимально близко приблизиться к позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам и.о. начальника управления оборонного ведомства республики Михаил Филипоненко.
"Подразделения ВСУ, находящиеся в зоне АТО, получили указание за время действия "Новогоднего перемирия" осуществить скрытое перемещение и оборудование передовых позиций в так называемой "серой зоне" на дальность "броска ручной гранаты" от позиций наших войск", — рассказал Филипоненко.
Он дополнил, что Народной милицией отмечено усиление передовых позиций ВСУ личным составом и военной техникой в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Новотошковское.
"Осуществляется подвоз материальных средств на позиции 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артема", — уточнил спикер.
Спикер подчеркнул, что в свою очередь Народная милиция готова к решению конфликта в Донбассе мирным путем.
"Мы неукоснительно соблюдаем минские договоренности. Наша первоочередная задача – обеспечение безопасности граждан и территориальной целостности республики", — подчеркнул Филипоненко.