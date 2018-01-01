В ДНР рассказали о нарушениях перемирия силовиками за последние 10 дней

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Украинские силовики с начала очередного перемирия в Донбассе, объявленного 23 декабря, выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 200 мин и снарядов, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за время введения сторонами режима перемирия, с 23 декабря, со стороны ВСУ зафиксировано 24 нарушения. По территории республики выпущено более 200 снарядов и мин", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.