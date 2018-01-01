Число жертв протестов в Иране выросло до четырех человек

Иранские студенты во время протестов. 30 декабря 2017

Иранские студенты во время протестов. 30 декабря 2017

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Число жертв протестов в Иране выросло до четырех человек, передает местное агентство ILNA.

В крупных городах Ирана — Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште — с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста, которые порой приводят к столкновениям. Первыми жертвами стали два человека, погибшие в городе Доруде. Власти при этом утверждают, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".

Еще два человека погибли во время манифестации в городе Изе на юго-западе Ирана.

"Народ города Изе, подобно другим городам, выступил с протестом против экономических проблем, что, к сожалению, привело к гибели двух человек и нескольким пострадавшим", — заявил Хедаятолла Хадеми, член парламента от региона, где произошел инцидент.

"Я все еще не располагаю информацией о том, кто стрелял вчера — протестующие или силы правопорядка. Этот вопрос выясняется", — добавил он.