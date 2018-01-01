Что нужно знать о любви. Американец переступил через себя ради жены

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter по достоинству оценили поступок мужчины, который передвинул мебель ради того, чтобы его жена могла опубликовать в Instagram видео в образе ангела, несмотря на свое явное нежелание это делать.

Историей поделился их сын по имени Тейлор Буркхальтер, и ее уже по достоинству оценили сотни тысяч пользователей Twitter. Он опубликовал фото своих родителей: отец стоит на журнальном столике и снимает лежащую на полу маму, после чего многозначительно смотрит в камеру.

I’ve learned more about love from watching my dad reluctantly rearrange the living room so my mom can make snow angel boomerangs for her 29 Instagram followers than anything else in life pic.twitter.com/nMHdWtY0dE — Taylor Burkhalter (@TLBurkhalter) December 24, 2017

​"Я больше узнал о любви после наблюдения за тем, как мой папа нехотя переставляет предметы в гостиной для того, чтобы моя мама могла изобразить ангела в снегу для своих 29 подписчиков в Instagram, чем после чего-либо еще в этой жизни", — написал Буркхальтер.

Пользователи стали активно делиться твитом и комментировать его. Многие обратили внимание на взгляд мужчины.

"Его лицо говорит: "эта женщина — сумасшедшая и нелепая". Его сердце говорит: "Но, боже, как я ее люблю", — пишет FutureEvilX.

"Выражение его лица бесценно!", — пишет Пол Раттерфорд.

"Боже мой, третье фото — это мем, который покончит со всеми остальными мемами", — пишет Auntie Histamine.

Само видео, которое снимал отец семейства, в итоге появилось на странице в Instagram его жены Либби, которая работает инструктором по фитнесу. После твита ее сына количество подписчиков ее страницы резко возросло.

"Вчера я сделал фото моей мамы, изображающей снежного ангела на полу гостиной. А когда она проснулась в рождественское утро, тысячи людей со всего мира желали ей веселого Рождества. А теперь наша семья на CNN. Twitter, ты чудное и волшебное место", — написал Буркхальтер.