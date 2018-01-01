МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что история о разговоре экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом Александром Даунером, которая стал одной из причин начала расследования ФБР о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в американские президентские выборы, никак не повлияет на отношения США и Австралии.
Тернбулл заявил, что еще не обсуждал этот вопрос с кем-либо из американских коллег, однако "совершенно уверен", что никакой негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа не последует.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Ранее Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР.