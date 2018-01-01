В Австралии рассказали об участии в деле о "вмешательстве РФ" в дела США

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что история о разговоре экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом Александром Даунером, которая стал одной из причин начала расследования ФБР о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в американские президентские выборы, никак не повлияет на отношения США и Австралии.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, неформальная беседа Пападопулоса с Даунером за бокалом спиртного в одном из баров Лондона стала одним из "движущих факторов" начала "дела РФ" в ФБР. По данным газеты, за три недели до встречи с австралийцем Пападопулосу стало известно о том, что "Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании". Именно этой информацией поделился подвыпивший экс-советник Трампа с Даунером. Два месяца спустя, когда украденные электронные письма демократов стали появляться в сети, австралийские власти передали информацию, выданную Пападопулосом, своим американским коллегам.

Тернбулл заявил, что еще не обсуждал этот вопрос с кем-либо из американских коллег, однако "совершенно уверен", что никакой негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа не последует.

"Отношения Австралии и США находятся на превосходном уровне, связей между странами много, они разные и очень крепкие, более того связь через госдепартамент также великолепная", — цитирует телеканал ABC австралийского премьера.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Ранее Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР.