ВЛАДИВОСТОК, 1 янв — РИА Новости. Упрощенный визовый режим для иностранцев, который в 2017 году был запущен в Приморье, с 1 января начинает работу еще в двух дальневосточных регионах — на Сахалине и Камчатке.

Ранее морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье были единственными пропускными точками, через которые в Россию можно попасть с помощью электронной визы.

Теперь в Приморский край можно въехать через пункты железнодорожного пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", пункты автомобильного пропуска "Полтавка" и "Турий Рог", а также попасть через морские пропускные пункты "Зарубино" и "Посьет". Кроме того, для обладателей электронных виз открывают морские пункты пропуска "Корсаков" на Сахалине и "Петропавловск-Камчатский" на Камчатке. Таким образом, теперь по новой схеме будут работать 11 пунктов пропуска.

Сейчас граждане 18 государств могут оформить визу через интернет. Для этого не нужно посещать консульские учреждения, а можно просто заполнить заявление на специализированном сайте МИД России, прикрепить фотографию и отправить анкету. Ответ приходит в течение 3 дней.

С августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму. Электронные визы могут получить граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовская Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.