Пушков назвал цинизмом обращение Порошенко к жителям Донбасса

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал циничным новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к жителям Донбасса.

В своей речи украинский лидер поздравил с Новым годом жителей Крыма и неподконтрольным Украине территорий Донбасса.

"Ваш дом — Украина", — добавил Порошенко.

"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — отметил российский сенатор.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором свыше 90 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Украинские власти продолжают считать Крым территорией Украины и называют полуостров "временно оккупированной территорией". Однако российские власти неоднократно отмечали, что крымчане демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией. Как заявил российский президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В 2014 году украинские власти приступили к военной операции против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые после госпереворота на Украине в феврале 2014 года заявили о независимости. По последним сведениям ООН, в ходе конфликта погибли более десяти тысяч человек.

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