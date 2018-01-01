Госдеп подтвердил гибель американцев в авиакатастрофе в Коста-Рике

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США подтверждает гибель американских граждан в авиакатастрофе в Коста-Рике, хотя пока не сообщает их точное число, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике 31 декабря 2017 года", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, из уважения к семьям погибших госдепартамент пока что не может предоставить дополнительные подробности. США взаимодействуют с авиационными властями Коста-Рики и продолжат отслеживать ситуацию, добавил он.

Ранее президент латиноамериканской страны Луис Гильермо Солис сообщил, что из 12 погибших двое были местными пилотами и 10 — американскими гражданами.

По его словам, правительство страны сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Все экстренные службы страны работают над ситуацией, заверил президент. Сейчас основные усилия сосредоточены на поисках тел погибших. Начато расследование инцидента, уточнил Луис Гильермо Солис.

Ранее сообщалось, что небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте. Воздушное судно принадлежало местной авиакомпании Nature Air.