Полиция Берлина сообщила о случаях домогательств в новогоднюю ночь

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полиция германской столицы сообщила о случаях сексуальных домогательств, произошедших во время празднования Нового года, подозреваемые задержаны.

"В ходе проведения мероприятий #Welcome2018 ("Здравствуй, 2018" — ред.) в Берлине, к сожалению, поступили отдельные сообщения о сексуальных домогательствах. Такие действия мы не допускаем! Подозреваемые были задержаны", — сообщили правоохранители в своем официальном микроблоге в Twitter.

Точных данных о количестве жалоб на сексуальные атаки пока не приводится. Других подробностей также пока не поступало.

В январе прошлого года на жительниц и жителей Кельна были совершены массовые нападения со стороны мигрантов и беженцев. В полицию тогда поступило более 700 заявлений от женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и побоев, также зафиксированы многочисленные кражи. По словам очевидцев, среди нападавших были молодые мужчины североафриканской и арабской внешности. Аналогичные преступления произошли в Гамбурге, Штутгарте, Берлине, Франкфурте-на-Майне, а также в Швеции, Финляндии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах. События получили широкий общественный резонанс.