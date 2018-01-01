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На Украине повысили стаж для выхода на пенсию

02:1001.01.2018
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкУкраинские гривны. Архивное фотоУкраинские гривны. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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КИЕВ, 1 янв – РИА Новости. Изменения правил выхода на пенсию вступают в силу на Украине — с 1 января увеличивается с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Изменения внедряются в рамках пенсионной реформы, которая призвана сократить хронический дефицит пенсионного фонда Украины, на ликвидацию которого приходится направлять значительные дотации из госбюджета.

В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.

Повышение стажа

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной радой 3 октября 2017 года и вступил в силу 11 октября после публикации в официальной парламентской газете "Голос Украины". Имплементация изменений в пенсионной сфере будет проходить постепенно.

С учетом того, что реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста, право выхода на пенсию теперь будут иметь мужчины и женщины, достигшие соответственно 60 и 58,5 лет (согласно предыдущей пенсионной реформе от 2011 года пенсионный возраст женщин к 2021 году также вырастет до 60 лет), которые имеют минимум 25 лет страхового стажа.

Под страховым стажем подразумевается период, в течение которого человек официально работает и платит страховые взносы с зарплаты в пенсионный фонд. Понятие страхового стажа было введено на Украине в 2004 году. До этого для расчета пенсий использовалось более широкое понятие "трудовой стаж", в который зачисляли общий период трудовой и иной общественно-политической деятельности, к которой относилась служба в армии, учеба в институте и декретный отпуск.

Украинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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В то же время реформа предусматривает возможность приобретения пенсионного стажа в случае его нехватки. За один год нужно будет заплатить около 17 тысячи гривен (600 долларов).

При этом предусмотрено, что с 2018 года люди, у которых будет иметься страховой стаж от 15 до 25 лет, получат право выйти на пенсию после достижения 63-летнего возраста. С 2019 года возможность выйти на пенсию также появится у людей, которые будут иметь стаж от 15 до 16 лет, однако они смогут воспользоваться правом на пенсионные выплаты только в случае достижения 65-летнего возраста.

Тем людям, которые не будут иметь необходимого минимального страхового стажа, государство будет выплачивать после достижения 63 лет социальную помощь размером меньше, чем минимальная пенсия.

Повышение пенсий

В октябре 2017 года власти в рамках реформы подняли минимальные пенсии на 10,7% — с 1,312 тысячи до 1,452 тысячи гривен (с 51 до 56 долларов).

Денежные купюры США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Также была проведена индексация выплат пенсионерам пропорционально их страховому стажу. Благодаря этому для 1,3 миллиона пенсионеров выплаты будут повышены на 200 гривен (7,8 доллара), для 1,2 миллиона — от 200 до 500 гривен (от 7,8 до 19 долларов), почти для 2 миллионов — от 500 до 1 тысячи гривен (от 19 до 39 долларов), более 1,1 миллиона — более чем 1 тысячу гривен (39 долларов).

Две задачи

По замыслу правительства реформа призвана решить две проблемы, первая из них связана с ростом в последние годы на Украине дефицита пенсионного фонда. В 2017 году дефицит достиг 140 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов) или 40% общего объема, правительство вынуждено покрывать его за счет дотаций из госбюджета, что вредит макроэкономической стабильности. Власти рассчитывают, что реформа позволит постепенно построить бездефицитную пенсионную систему и уменьшить давление на государственный бюджет.

Вторая проблема, которую власти пытаются решить данной реформой — это восстановление социальной справедливости в выплате пенсий. По данным правительства, до реформы из 12 миллионов пенсионеров на Украине 8,5 миллионов получали одинаковую пенсию на уровне прожиточного минимума. После реформы пенсии станут дифференцированными — каждый пенсионеры будет получать пенсию, которую он заработал в зависимости от страхового стажа и размера отчислений в пенсионный фонд.

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Требования МВФ

Принятие пенсионной реформы было одним из ключевых требований МВФ для предоставления Киеву очередного транша кредитования. Однако, несмотря на принятие соответствующего закона, окончательного вердикта международная финансовая организация по введенным новшествам пока не предоставила.

Накануне нового года представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что МВФ все еще анализирует принятые изменения. По его словам, фонд, в частности, обеспокоен отсутствием в новом законе наличия стимулов для выхода граждан на пенсию в более позднем возрасте.

При этом, по утверждению экспертов, основные вопросы МВФ по пенсионной реформе касаются увеличения пенсионных выплат, так как основная задача фонда — добиться с помощью реформы сокращения выплат из госбюджета.

По словам украинского эксперта, исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, меморандум о сотрудничестве с МВФ вообще не предусматривает такой возможности. "Если почитать меморандум, там четко сказано, что мы увеличиваем параметры для выхода на пенсию, но не смеем до 2019 года даже дотрагиваться до размера пенсий", — сказал Устенко РИА Новости.

Он связал это решение с приближающимися выборами на Украине.

Флаги Украины и США
© Flickr / U.S. Army Europe Images
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Оппозиция обжаловала закон

Пенсионная реформа вызвала серьезную критику со стороны оппозиционных партий в Верховной раде. Фракция "Оппозиционный блок" заявила, что принятый закон фактически "повышает пенсионный возраст, нарушает конституцию Украины и ограничивает возможность миллионов граждан получать пенсии".

В связи с этим депутаты фракции обратилась в Конституционный суд Украины с требованием признать неконституционными отдельные положения закона о пенсионной реформе.

"Оппозиционный блок" выступает против этой антинародной псевдореформы. Мы заявляем, что ответственность за последствия на совести власти и ее приспешников. "Оппозиционный блок" будет добиваться отмены пенсионной реформы в ее нынешнем виде", — говорится в заявлении партии. В "Оппозиционном блоке" считают, что ликвидировать дефицит пенсионного фонда нужно за счет его наполнения, а не сокращения числа пенсионеров.

В ноябре 2017 года соответствующий иск поступил в Конституционный суд Украины. В частности, авторы представления апеллируют к тому, что повышение страхового стажа, необходимого для получения права на назначение пенсии, в отдельных случаях может привести к лишению права на пенсионное обеспечение в противоречие конституции, гарантирующей гражданам Украины право на социальную защиту. Кроме того, они считают, что постепенное увеличение страхового стажа ставит граждан в неравные условия, что также нарушает конституцию.

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