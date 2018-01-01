Лидер Приднестровья уверен в дальнейшем сотрудничестве с Россией

ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский выразил уверенность в продолжении сотрудничества с Россией.

"Уходящий 2017 год для нашей страны был непростым… Был насыщен важными решениями, событиями и достижениями, в реализации которых нам помогали наши российские коллеги, за что им огромное спасибо. Мы уверены и в дальнейшем сотрудничестве с великой Россией", — сказал Красносельский в новогоднем обращении к жителям Приднестровья.

Он поблагодарил весь многонациональный приднестровский народ за работу, за терпение и за то, что не теряет надежду в непростых условиях. "За нас никто ничего не сделает! Только мы сами! Из усилий каждого приднестровца, из ежедневного труда каждого из нас складываются день сегодняшний и будущее нашей страны", — заявил приднестровский лидер.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.