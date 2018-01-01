В Литве ввели упрощенный порядок пропуска в погранзону со стороны России

ВИЛЬНЮС, 1 янв. — РИА Новости. Порядок пропуска в приграничную зону Литвы со стороны Калининградской области и Белоруссии вводится с 1 января.

Зона защиты госграницы, или приграничная зона, может достигать от 50 метров до нескольких километров до внутренней территории Литвы. Эта зона отмечена специальными знаками, в нее можно попасть только при получении разрешения.

"С 1 января частично изменяется порядок пропуска в приграничную зону Литвы, нововведения облегчат возможность пропуска в зону с российской и белорусской стороны как для физических, так и для юридических лиц", — сообщила Служба защиты государственной границы.

По данным ведомства, служба отказывается от планов сократить список лиц, желающих попасть в погранзону Литвы, а также отказывается от введения сбора пошлины с лиц, желающих находиться на территории пограничных вод, через которую проходит внешняя граница.

"Согласно новому порядку, с 1 января 2018 года не останется системы разрешений для нахождения в погранзоне. Будет введен единый список лиц, желающих попасть на эту территорию, который будет сформирован Службой защиты госграницы", — заявляет ведомство.

Как отмечается, внесенным в список лицам, находящимся в приграничной зоне, при себе необходимо иметь лишь удостоверение личности. Желающим порыбачить или отдохнуть в погранзоне лицам необходимо предоставить только заявление о том, что они намерены делать. Ранее нужно было предоставлять заявление и получать два разрешения.

За попадание в приграничную зону без разрешения или нелегальное пребывание в ней предусмотрено административное наказание. В первый раз за нарушение назначается предупреждение или штраф в размере от 40 до 90 евро, в последующие разы размер штрафа составит от 90 до 170 евро. По данным службы, в 2017 году пограничники за данные нарушения оштрафовали более 300 человек.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >