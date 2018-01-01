В Белоруссии в очередной раз повышается пенсионный возраст

МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Очередной этап повышения пенсионного возраста состоялся в Белоруссии в рамках постепенного его увеличения на три года: выходить на пенсию белорусы станут на полгода позже по сравнению с 2017 годом. Таким образом, теперь для мужчин пенсионный возраст составляет 61 год, для женщин — 56 лет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля 2016 года подписал указ о совершенствовании пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях.

В соответствии с документом, с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин — с 60 до 63 лет.

В прошлом году в рамках реформы пенсионной системы пенсионный возраст был повышен на запланированные полгода.

Ранее, комментируя документ, президент Белоруссии высказал мнение, что страна может вернуться к вопросу повышения пенсионного возраста после полной реализации указа — через шесть лет.