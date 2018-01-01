Трамп осудил "отключение интернета" в Иране

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осудил "отключение интернета" на фоне протестов в Иране.

Ранее из Ирана поступали сообщения о том, что власти заблокировали некоторые сайты на фоне протестов. Разработчик Telegram Павел Дуров подтвердил, что мессенджер заблокирован на иранской территории.

"Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, со множеством происходящих ежечасно нарушений прав человека, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли общаться. Нехорошо!" — написал Трамп в Twitter. Президент США ранее неоднократно выражал поддержку протестующим.

США обвиняют Иран в поддержке терроризма, включая шиитское движение "Хезболлах", которое США внесли в список террористических организаций.

В четверг в иранском Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Как заявил в воскресенье мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи (Mohammad Ali Najafi), в ходе протестных акций был нанес незначительный ущерб муниципальной собственности и автобусным остановкам, движение в некоторых частях города было затруднено. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".