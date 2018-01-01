Макрон назвал 2018 год "решающим" для будущего Европы

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении к гражданам страны подчеркнул важность единства Европы.

По словам французского лидера, этот год станет "решающим" для европейских государств и региона в целом.

"Для Европы 2018 год станет решающим. Я участвую в этой битве, так как верю, что Европа — это хорошо для Франции, а Франция не сможет достичь успехов без сильной Европы", — отметил Макрон.

Французский лидер также выразил мнение, что Европа может стать новым центром силы благодаря экономическому, социальному и научному потенциалу, а также на равных с США и Китаем отстаивать собственные интересы.