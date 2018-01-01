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Эксперты рассказали, как трансгендеры повлияют на боеспособность США

01:1401.01.2018
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАмериканские военные. Архивное фотоАмериканские военные. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пентагон подорвет боеспособность американской армии, допустив к службе трансгендеров, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты.

Солдаты армии США
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Экс-президент Барак Обама отменил в 2016 году запрет на службу в вооруженных силах лиц, чей биологический пол при рождении не совпадает с их гендерной идентичностью. Предполагалось, что с 1 июля 2017 года трансгендеры смогут официально поступать на службу. Однако президент США Дональд Трамп объявил летом 2017 года, что планирует восстановить запрет на прием трансгендеров в ряды ВС. Суды в США заблокировали решение Трампа. На минувшей неделе суды в Вашингтоне и Виргинии отклонили апелляцию администрации на решения нижестоящих судов. Таким образом, решение Трампа не вступит в силу, и с 1 января трансгендерность не будет формальной помехой для поступления на службу.

Пентагон подтвердил в заявлении в пятницу, что позволит трансгендерам поступать на службу с 1 января. При этом министерство юстиции пока не отказалось от дальнейших попыток восстановить запрет.

По мнению президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова, трансгендеры не могут полноценно нести службу.

Военнослужащие армии США
© РИА Новости / Стрингер
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"Они вынуждены до конца жизни принимать массу гормонов, чтобы подавлять естественную генетическую предрасположенность организма. В результате у них появляются серьезные проблемы с психикой, что не позволяет им стать полноценными солдатами и офицерами. Этот шаг в значительной степени ослабит боевой потенциал вооруженных сил США, однако это произойдёт не завтра, и процент таких людей в американской армии будет относительно невелик", — сказал эксперт.

Схожего мнения придерживается известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, также отметивший, что допуск к службе трансгендеров ослабит боеспособность американской армии.

Американские военные инструкторы
© AP Photo / Shakh Aivazov
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"В погоне за обеспечением равенства различного рода людей, страдающих теми или иными девиациями, Пентагон в данном случае создает себе большие проблемы, потому что существуют жесткие нормативы, связанные с подбором на военную службу. Попадание трансгендеров в армию может привести к реальным конфликтам и даже к суицидам. У военнослужащего должна быть устойчивая психика. Консервативная военная среда плохо воспримет трансгендеров", — сказал он.

В свою очередь российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский отметил, что в России такая реформа армии практически невозможна. "У нас это практически невозможно в связи с менталитетом подавляющего большинства нашего населения", — сказал Мураховский.

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