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В историческом центре Праги запретили распивать алкоголь на улицах

01:1101.01.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГорода мира. Прага. Архивное фотоГорода мира. Прага. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПРАГА, 1 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Магистрат Праги расширил запрет на распитие алкоголя, включая пиво, на 800 мест в центральной, исторической части города, это распоряжение вступает в действие 1 января 2018 года, напомнил в воскресенье журналистам пресс-секретарь магистрата Вит Гофман.

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"Основанием для подобных мер стали участившиеся жалобы жителей центральных районов Праги. Они сетуют на то, что туристам в последнее время понравилось распивать алкогольные напитки, включая пиво, вне ресторанов и баров, то есть, на улицах, площадях, остановках общественного транспорта, в парках, а порой прямо на тротуарах под окнами жилых домов. При этом распитие алкоголя часто сопровождается громкими криками, песнями, а иногда и шумными потасовками между участниками подобного "застолья", — сказал Гофман.

Запрет касается не только распития, но и уличного передвижения с открытой бутылкой алкоголя или, например, с кружкой пива. Это должно упростить работу полицейских, которым необходимо выявлять нарушителей закона. Наказание в виде штрафа может составить до 1 тысячи крон (почти 50 долларов). Возможно, что на первых порах служители порядка ограничатся устным предупреждением или небольшим штрафом.

Распоряжение магистрата подвергли критике представители Пиратской партии, которая по результатам недавних выборов попала в состав парламента. Пираты назвали действия пражских властей "экстремистскими". В частности, депутат парламента Якуб Михалек заявил, что сотрудники магистрата, видимо, не понимают, что исторический центр города принадлежит не только богатым зарубежным гостям, щедро расплачивающимся в ресторанах, но и бедным туристам, например, студентам, а также самим горожанам, предпочитающим дорогому бару посиделки на лавочке в парке или на площади.

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Поначалу антиалкогольные меры магистрата, постепенно вводимые с 2008 года, касались самых центральных районов города — Прага-1 и Прага-2. Но теперь запрет на уличное распитие распространился более чем на 800 мест во всех центральных районах города – от Праги-1 до Праги-7. На остановках общественного транспорта вывешены списки, в которых подробно указаны все "запретные" для алкоголя улицы и площади города.

В виде исключения распитие алкоголя разрешено в местах праздничных общественных гуляний, например, на новогодних ярмарках, главные из которых находятся на Вацлавской и Староместской площадях. Здесь в холодные зимние дни продаются в разлив для согрева гуляющих туристов и горожан глинтвейн, "бехеровка", медовуха и различные сорта вина.

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