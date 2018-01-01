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РФ вводит ограничения для наблюдателей США по договору по открытому небу

01:0501.01.2018
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CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open SkiesСамолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies. Архивное фотоСамолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies. Архивное фото
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия с 1 января вводит ответные ограничения для наблюдателей США, которые выполняют полёты в рамках договора по открытому небу. Похоже, что договор в 2018 году ждёт испытание на прочность.

Самолет Ту-214
© Flickr / José Luis Celada Euba
"Логику США не разберешь". Военный эксперт о Договоре по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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Первый "звоночек" о напряжённости раздался в сентябре в американской газете Wall Street Journal, которая сообщила, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями.

По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на запрет России на полеты над Калининградом. Как пишет издание, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.

Тогда в ответ в Кремле призвали США выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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О том, что Россия в ответ ограничит для США с 1 января 2018 года число аэродромов, которые можно использовать американским самолётам-наблюдателям, первым сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идёт о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — сказал источник.

По его словам, речь, в частности, идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает договор по открытому небу, и была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений с 1 января, о чем уведомила американскую сторону. По ее словам, речь идет о том, что "российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".

Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010
Эксперт о ситуации с Договором по открытому небу: уровень доверия снижается
Грузия против

Другим камнем преткновения для будущих полётов стало нежелание Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения. Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что следующее заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет в Вене в январе.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук России, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин высказал мнение, что Грузии, видимо, есть что скрывать.

"Грузия боится, что мы сможем увидеть незаявленную военную деятельность, определенные военные приготовления. Нежелание открывать воздушное пространство является грубейшим нарушением договора, поскольку Грузия является страной-участницей. Если она намерена и дальше закрывать полеты российских самолетов с инспекторскими группами, то она должна выйти из этого договора, потому что частичное изъятие деятельности запрещено", – сказал Козин.

Праздничное шествие в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Ответ Госдепа

США призывают Россию "конструктивно взаимодействовать" в разрешении ситуации вокруг Договора по открытому небу, заявил РИА Новости представитель госдепартамента, при этом голословно обвинив Москву в несоблюдении обязательств.

Представитель госдепа утверждает, что США с 2004 года якобы фиксируют нарушение Россией условий договора, а 20 июня 2017 года формально обозначили эти претензии по трем областям. По его словам, это касается ограничений на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах РФ с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов полетов под предлогом форс-мажора.

По его словам, введенные ранее США меры по отношению к российской стороне были отменой "некоторых гибких возможностей в духе доброй воли". В то же время он не стал комментировать ограничительные меры со стороны России, о которых ранее заявили в Москве.

"Мы внимательно рассмотрим любые российские меры, как только они будут объявлены и уточнены", — сказал собеседник агентства.

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