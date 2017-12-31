Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Пользователи различных стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом пишет Daily Mirror.

У многих возникли трудности с отправкой сообщений через приложение. С подобной проблемой столкнулись жители Великобритании, Барбадоса, Индии, Панамы, Южной Африки, Испании и Катара.

Один их юзеров написал: "Я не вижу, когда люди в сети". Другой пользователь из Соединенного Королевства уточнил, что ему не удалось подключиться ни через WiFi, ни через мобильный интернет.

Ранее представители компании предупредили о возможных проблемах с подключением. Причиной тому назвали прекращение поддержки операционных систем BlackBerry, BlackBerry 10 и Nokia S40.