МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" единогласно проголосовала за принятие резолюции, предусматривающей расширение поселенческой деятельности на Западному берегу и распространение на этой территории израильского законодательства, сообщает газета "Гаарец".
Отмечается, что большинство министров израильского правительства, являющихся членами "Ликуда", поддерживают этот документ. На голосовании не присутствовал лидер партии — премьер Нетаньяху. Издание добавляет, что он не высказал своего мнения на этот счет, однако не стал препятствовать голосованию, как делал это ранее в случае любых спорных вопросов.
Как пишет "Гаарец", результаты голосования носят рекомендательный характер.
Голосование состоялось всего спустя несколько часов после того, как израильское правительство окончательно одобрило соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом, в котором содержится положение об отказе от поселенческой политики.
В декабре власти Израиля обнародовали новый план по развитию поселений на Западном берегу, в рамках которого предусмотрено строительство в Иорданской долине трех новых и расширение уже существующих поселений с целью приема 10 тысяч поселенцев в течение следующего десятилетия.