МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" единогласно проголосовала за принятие резолюции, предусматривающей расширение поселенческой деятельности на Западному берегу и распространение на этой территории израильского законодательства, сообщает газета "Гаарец".

"В 50-ю годовщину освобождения Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега — ред.), включая нашу вечную столицу Иерусалим, центральный комитет "Ликуда" призывает избранных чиновников партии предпринять действия, чтобы разрешить свободное строительство и применение законов Израиля и его власти над всеми освобожденными еврейскими поселениями в Иудее и Самарии", — говорится в резолюции, принятой партией в воскресенье.

Отмечается, что большинство министров израильского правительства, являющихся членами "Ликуда", поддерживают этот документ. На голосовании не присутствовал лидер партии — премьер Нетаньяху. Издание добавляет, что он не высказал своего мнения на этот счет, однако не стал препятствовать голосованию, как делал это ранее в случае любых спорных вопросов.

Как пишет "Гаарец", результаты голосования носят рекомендательный характер.

Голосование состоялось всего спустя несколько часов после того, как израильское правительство окончательно одобрило соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом, в котором содержится положение об отказе от поселенческой политики.

В декабре власти Израиля обнародовали новый план по развитию поселений на Западном берегу, в рамках которого предусмотрено строительство в Иорданской долине трех новых и расширение уже существующих поселений с целью приема 10 тысяч поселенцев в течение следующего десятилетия.