Палестина вызвала представителя ООП в Вашингтоне для консультации

ГАЗА, 31 дек — РИА Новости. МИД Палестины объявил, что представитель Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне был вызван для консультации, сообщает газета аль-Ресала.
В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. После объявления решения в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста.