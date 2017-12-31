Палестина вызвала представителя ООП в Вашингтоне для консультации

ГАЗА, 31 дек — РИА Новости. МИД Палестины объявил, что представитель Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне был вызван для консультации, сообщает газета аль-Ресала.

Министерство иностранных дел сообщило в заявлении для прессы, что "министр иностранных дел Рияд аль-Мальки вызвал представителя ООП в Вашингтоне Хусама Зомлота в Рамаллу для проведения консультации".

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. После объявления решения в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста.