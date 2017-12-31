Генсек ООН в канун Нового года призвал мир к единству

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в канун Нового года обратился с предостережением к мировому сообществу. Видеосообщение опубликовано на YouTube-канале организации.
По его словам, конфликты углубились, появились новые опасности, а возможность ядерной конфронтации заставляет вспомнить о временах холодной войны. "Мы стали свидетелями ужасающих нарушений прав человека. Усиливаются национализм и ксенофобия", — подчеркнул Гутерреш.
В этой связи он призвал мир к единству в 2018 году. Основными целями человечества, по его мнению, должны стать сокращение разрыва между богатыми и бедными, преодоление разногласий между странами, восстановление доверия и формирование общих целей.