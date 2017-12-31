ВМС Аргентины исследуют новые объекты в зоне поиска пропавшей подлодки

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан. Архивное фото

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан. Архивное фото

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Судно аргентинских ВМС Islas Malvinas с российским глубоководным аппаратом "Пантера плюс" исследует новые объекты в рамках операции по поиску пропавшей подлодки "Сан-Хуан".

"На данный момент судно Islas Malvinas занимается изучением новых объектов. Вечером в зону поисков прибудет судно San Blas для дозаправки эсминца Sarandí…", — говорится в сообщении ВМС Аргентины.

По информации военных, в операции также участвует океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.