В ЛНР наградили бойцов, предотвративших попытки прорыва силовиков

ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции, предотвратившие попытки прорыва украинских силовиков в районе населенных пунктов Желобок и Фрунзе у линии соприкосновения в Донбассе, награждены по поручению и.о. главы самопровозглашенной ЛНР, сообщил журналистам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"От лица командования поздравляю вас с наступающим Новым годом. Сегодня по поручению главы (и.о. главы, — ред.) ЛНР Леонида Ивановича Пасечника хочется отметить личный состав вашего подразделения, который проявил особое мужество и героизм при защите нашей республики", — обратился Филипоненко к военнослужащим.

Церемония награждения военнослужащих Народной милиции ЛНР состоялась в поселке Донецкий у линии соприкосновения. Спикер уточнил, что награды вручены по поручению и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника военнослужащим, успешно отразившим в 2017 году попытки прорывов ВСУ в районе населенных пунктов Желобок и Фрунзе.

"Я вас всех поздравляю с этими правительственными наградами. Вы их все заслужили своим потом и кровью… Сегодня последний день 2017 года. Этот год для нас был в очередной раз сложным — война не закончилась. Я благодарю вас за ваш труд, за ваш подвиг, за ваше чувство ответственности перед республикой ", — добавил Филипоненко.

Военнослужащим Народной милиции Филипоненко вручил награды "За веру и волю" и "За отвагу" второй степени.