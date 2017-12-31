В ЛНР наградили бойцов, предотвративших попытки прорыва силовиков

ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции, предотвратившие попытки прорыва украинских силовиков в районе населенных пунктов Желобок и Фрунзе у линии соприкосновения в Донбассе, награждены по поручению и.о. главы самопровозглашенной ЛНР, сообщил журналистам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Церемония награждения военнослужащих Народной милиции ЛНР состоялась в поселке Донецкий у линии соприкосновения. Спикер уточнил, что награды вручены по поручению и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника военнослужащим, успешно отразившим в 2017 году попытки прорывов ВСУ в районе населенных пунктов Желобок и Фрунзе.
"Я вас всех поздравляю с этими правительственными наградами. Вы их все заслужили своим потом и кровью… Сегодня последний день 2017 года. Этот год для нас был в очередной раз сложным — война не закончилась. Я благодарю вас за ваш труд, за ваш подвиг, за ваше чувство ответственности перед республикой ", — добавил Филипоненко.
Военнослужащим Народной милиции Филипоненко вручил награды "За веру и волю" и "За отвагу" второй степени.