В Колорадо несколько полицейских пострадали при перестрелке

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Несколько полицейских пострадали в результате перестрелки в американском штате Колорадо, сообщил в официальном аккаунте в Twitter офис шерифа округа Дуглас.

В 5.13 утра по местному времени (15.13 мск — ред.) полицейские прибыли на место предполагаемого бытового происшествия.

"Во время расследования произошла стрельба, ряд полицейских были ранены", — говорится в сообщении. Офис шерифа сообщил также, что пока нет информации о состоянии полицейских или о возможных пострадавших гражданских лицах.

Как сообщил местный телеканал 9News, полицейские были вызваны расследовать сообщения о насилии в частном доме. По данным ТВ, полиция просит жителей данного района пока не выходить из своих домов.