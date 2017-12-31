В Берлине на железнодорожной станции остановили поезда из-за задымления

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Движение поездов на одной из железнодорожных станций в Берлине остановлено из-за задымления, сообщила в воскресенье полиция в своем аккаунте в Twitter.
Der komplette #Bahnhof #Zoo ist inzwischen durch Kräfte der #Feuerwehr @Berliner_Fw evakuiert. #goodjob— Bundespolizei Berlin (@bpol_b) 31 декабря 2017 г.
Eine betroffene #SBahn mit ca. 250 Reisenden wurde zum Bhf #Tiergarten zurück gesetzt. Insassen werden dort durch #Feuerwehr versorgt. https://t.co/KyUzJz6icT
"На данный момент сообщение поездов на станции Зоологический Сад остановлено из-за задымления", — сообщила полиция.
Отмечается, что на место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Причины инцидента устанавливаются.