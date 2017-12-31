В Берлине на железнодорожной станции остановили поезда из-за задымления

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. Архивное фото

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. Архивное фото

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Движение поездов на одной из железнодорожных станций в Берлине остановлено из-за задымления, сообщила в воскресенье полиция в своем аккаунте в Twitter.

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"На данный момент сообщение поездов на станции Зоологический Сад остановлено из-за задымления", — сообщила полиция.

Отмечается, что на место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Причины инцидента устанавливаются.