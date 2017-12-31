Депутат рассказал, почему Порошенко хвалит украинский паспорт

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Политика Киева может привести к потере самоидентичности украинского народа. Такое мнение в беседе с RT выразил замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, комментируя слова Петра Порошенко о росте ценности украинского паспорта.

По мнению депутата, украинский президент "расхваливает преимущества национального паспорта как возможности интегрирования в Европу", так как стремится убрать из страны недовольное нищенской жизнью работоспособное население. Массовый отток украинцев в Евросоюз позволяет официальному Киеву не бояться новых "майданов", потому что на них никто не придет.

При этом, отметил Бальбек, Порошенко "скромно умалчивает, что массовый выезд населения за пределы страны — это фактически потеря национальной самоидентичности".

"Впрочем, стратегия политики украинского государства подразумевает исчезновение слова "Украина" в принципе", — заключил депутат.

С 11 июня граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода они получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу у них нет. Евросоюз может приостановить действие безвизового режима с республикой в случае проблем с миграцией и безопасностью.